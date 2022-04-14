Вернидуб: Йде спланований геноцид українського народу

З окупантами особисто тренер не "зустрічався". Проте він розповів, що робив би у такій ситуації.

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Всі у повній бойовій готовності. Я – людина спокійна, але після того, що бачиш, – не передати словами. Якщо прийдеться – я цього ще не робив – не задумуватимусь ні хвилини, зроблю так, як має бути. Це не люди та не тварини – це біомаса. Мені їх зовсім не шкода,

– зазначив Вернидуб.

Тренер розповідав, що входить у його обов'язки. Він привозить військом все "готовеньке для того, щоб вони “подаруночки” слали ворогам". За його словами, нова робота дуже тяжка та виснажлива, проте він готовий до всього, аби лише перемогти у війні.

"Йде спланований геноцид українського народу. Ми жили непогано і самі могли розв’язати всі ті проблеми", – додав фахівець.

У перші ж дні повномасштабного вторгнення Вернидуб повернувся до України, аби захищати країну від ворогів.