Вернидуб: Это – биологическая масса баранов и ослов

Главный тренер Шерифа рассказал о новой деятельности. Вернидуб поделился своими новыми обязанностями на фронте.

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"Что я делаю? Как сказать, все что нужно… Подвести, подготовить и все остальное. Очень тяжелый труд, поверь мне. С утра до вечера все это делаем. Наша задача привезти ребятам все готовое для того, чтобы они подарки слали нашим врагам Я никогда не думал, что я сколько умею.

Чтобы кто сказал перед войной, что будет война, я бы подумал, что это больной человек, что этого никогда не будет. Но вот жизнь так случилась. Даже нет слов сказать, что я чувствую себя в душе. Я никогда не думал серьезно, что такое будет", – отметил специалист.

Также Вернидуб поделился своими мыслями по поводу русских военных.

"Значит, видишь, я, наверное, очень хорошо думал, об этих людях (о русских военных). Я даже не могу сказать, что это люди. Это – биологическая масса баранов и ослов. Они или курят что-нибудь серьезное, или принимают очень серьезное. Ты их слушаешь, смотришь, и не можешь понять действительно ли они больны люди, или зомбированы", – отметил тренер.

Не люди, а эта масса. Животными я не могу их назвать, потому что у животного есть сердце и душа, а у них нет ни сердца, ни души,

– добавил наставник Шерифа.

Карьера Вернидуба в Шерифе