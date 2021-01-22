Не забили два пенальти: Барселона едва переиграла команду третьего дивизиона – видео
В четверг, 21 января, в рамках 1/16 финала Кубка Испании по футболу Барселона противостояла Корнелии. Игра проходила на стадионе "Мунисипаль де Корнелья".
Корнелья – Барселона 0:2
Голы: Дембеле, 92, Брейтвейт, 120+1
Незабитые пенальти: Пьянич, 39, Дембеле, 80
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Барселона лишь несколько дней назад проиграла в финале Суперкубка, начинала свой путь в Кубке Испании против команды из третьего дивизиона. Однако недооценивать Корнелью никак нельзя. На предварительной стадии турнира она сенсационно победила мадридский Атлетико.
В основное время матча хозяевам поля удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности, даже предназначенные ворота Корнельи пенальти не помогли "блаугранас" забить.
Однако, в дополнительное время Барселоне все же удалось "снять паутину" с ворот Корнельи. На 92-й минуте игры Усман Дембеле мощным ударом из-за пределов штрафной забил гол.
На 118-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Альберт Эстельес. На последних секундах дополнительного времени второй мяч забил Мартин Брейтвейт.
Корнелья – Барселона видеообзор
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