В четверг, 21 января, в рамках 1/16 финала Кубка Испании по футболу Барселона противостояла Корнелии. Игра проходила на стадионе "Мунисипаль де Корнелья".

Корнелья – Барселона 0:2

Голы: Дембеле, 92, Брейтвейт, 120+1

Незабитые пенальти: Пьянич, 39, Дембеле, 80

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Барселона лишь несколько дней назад проиграла в финале Суперкубка, начинала свой путь в Кубке Испании против команды из третьего дивизиона. Однако недооценивать Корнелью никак нельзя. На предварительной стадии турнира она сенсационно победила мадридский Атлетико.

В основное время матча хозяевам поля удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности, даже предназначенные ворота Корнельи пенальти не помогли "блаугранас" забить.

Однако, в дополнительное время Барселоне все же удалось "снять паутину" с ворот Корнельи. На 92-й минуте игры Усман Дембеле мощным ударом из-за пределов штрафной забил гол.

На 118-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Альберт Эстельес. На последних секундах дополнительного времени второй мяч забил Мартин Брейтвейт.

Напомним. 20 января сенсационно вылетел из Кубка Испании мадридский Реал. Подопечные Зинедина Зидана на стадии 1/16 финала проиграли клубу третьего испанского дивизиона Алькояно со счетом 2:1. Этот поединок был дебютным для украинского голкипера Андрея Лунина.

Корнелья – Барселона видеообзор