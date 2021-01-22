Не забили два пенальті: Барселона ледве переграла команду третього дивізіону – відео
У четвер, 21 січня, в рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії з футболу Барселона протистояла Корнелії. Гра проходила на стадіоні "Мунисипаль де Корнелья".
Корнелья – Барселона 0:2
Голи: Дембеле, 92, Брейтвейт, 120+1
Незабиті пенальті: П'яніч, 39, Дембеле, 80
До теми Ліверпуль сенсаційно програв вдома Бернлі та перервав свою безпрограшну серію з 68 матчів: відео
Барселона лише кілька днів тому програла у фіналі Суперкубка розпочинала свій шлях у Кубку Іспанії проти команди із третього дивізіону. Однак недооцінювати Корнелью ніяк не можна. На попередній стадії турніру вона сенсаційно перемогла мадридський Атлетіко.
В основний час матчу господарям поля вдалося зберегти свої ворота в недоторканності, навіть призначені у ворота Корнельї пенальті не допомогли "блаугранас" забити.
Проте, в додатковий час Барселоні все ж вдалося "зняти павутину" з воріт Корнельї. На 92-й хвилині гри Усман Дембеле потужним ударом з-за меж штрафного забив гол.
На 118-й хвилині господарі залишилися в меншості. Другу жовту картку отримав Альберт Естельєс. На останніх секундах додаткового часу другий м'яч забив Мартін Брейтвейт.
Корнелья – Барселона відеоогляд
Поділитися новиною