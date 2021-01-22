У четвер, 21 січня, в рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії з футболу Барселона протистояла Корнелії. Гра проходила на стадіоні "Мунисипаль де Корнелья".

Корнелья – Барселона 0:2

Голи: Дембеле, 92, Брейтвейт, 120+1

Незабиті пенальті: П'яніч, 39, Дембеле, 80

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Барселона лише кілька днів тому програла у фіналі Суперкубка розпочинала свій шлях у Кубку Іспанії проти команди із третього дивізіону. Однак недооцінювати Корнелью ніяк не можна. На попередній стадії турніру вона сенсаційно перемогла мадридський Атлетіко.

В основний час матчу господарям поля вдалося зберегти свої ворота в недоторканності, навіть призначені у ворота Корнельї пенальті не допомогли "блаугранас" забити.

Проте, в додатковий час Барселоні все ж вдалося "зняти павутину" з воріт Корнельї. На 92-й хвилині гри Усман Дембеле потужним ударом з-за меж штрафного забив гол.

На 118-й хвилині господарі залишилися в меншості. Другу жовту картку отримав Альберт Естельєс. На останніх секундах додаткового часу другий м'яч забив Мартін Брейтвейт.

Нагадаємо. 20 січня сенсаційно вилетів з Кубка Іспанії мадридський Реал. Підопічні Зінедіна Зідана на стадії 1/16 фіналу програли клубу третього іспанського дивізіону Алькояно з рахунком 2:1. Цей поєдинок був дебютним для українського голкіпера Андрія Луніна.

Корнелья – Барселона​ відеоогляд