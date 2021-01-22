У Ливерпуля продолжается неудачная серия в чемпионате Англии. Команда не смогла выиграть пятый матч подряд, забив лишь один гол. Теперь еще и проиграла одному из аутсайдеров АПЛ.

Ливерпуль – Бернли 0:1

Гол: Барнс, 83 (пен.)

Ливерпуль пытался прервать неудачную серию в матче против аутсайдера Бернли. Ведь команда опустилась с первого места в турнирной таблице, отпустив МЮ аж на шесть очков.

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Кроме того, в рамках АПЛ Ливерпуль в последний раз забивал еще в 2020 году – 27 декабря, когда дома сыграл вничью 1:1 с Вест Бромвичем.

На этот матч Юрген Клопп решил прибегнуть к ротации. Поэтому матч в запасе начали Фирмино и Салах. Зато Ориги, который вышел в центре нападения, еще в первом тайме упустил немало возможностей. Именно он выходил один на один на ворота Поупа после ошибки защитника, но попал в перекладину. Да и в целом голкипер Бернли довольно надежно действовал в рамке ворот, несколько раз спасая свою команду.

У противоположных ворот моментов было не так много, но один из них мог закончиться голом в ворота Ливерпуля. Алиссон ошибся на выходе, и Барнс пробивал по воротам. Но голкипер сам же и исправил свою ошибку.

Во втором тайме Ливерпуль бросился забивать такой необходимый гол. На поле вышли Фирмино и Салах, каждый из которых имел прекрасные возможности. Но если с ударом египтянина справился Поуп, то Фирмино сам упустил свою возможность.

Расплата за это пришла в конце матча. Барнс получил заброс в штрафную, где его и сбил Алиссон, не успев вовремя выйти из ворот. Арбитр сразу же показал на 11-метровую отметку. Сам Барнс и реализовал пенальти.

Ливерпуль проиграл и продлил свою неудачную серию без побед в АПЛ до пяти матчей – два поражения и три ничьи. Кроме того, команда прервала серию из 68 матчей без поражений на своем поле в АПЛ. Она длилась 3 года и 273 дня. Рекорд принадлежит Челси, который не проигрывал дома 86 матчей.

Видеообзор матча Ливерпуль – Бернли