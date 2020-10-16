Бывший соперник Василия Ломаченко Орландо Салидо вспомнил, как выходил против украинца на ринг и нанес ему первое и пока единственное поражение в карьере. Мексиканец считает, что соперникам будет сложно праздновать успех в боях с украинским боксером.

Салидо признался, что он хорошо изучил стиль украинского боксера перед боем и знал, что может показать Василий Ломаченко. Он не позволил Василию показать все, на что он способен. Мексиканец хотел превзойти Ломаченко в каждом моменте на ринге, поэтому смог нейтрализовать все замечательные навыки соперника из Украины, сообщает Yahoo Sports.

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Орландо признался, что не смотрел перед боем видео с участием Ломаченко. Он отметил быструю работу ног и рук украинца и боксерский интеллект.

Если бы я это сделал, то испугался бы и не вышел на ринг,

– сказал Салидо.

Салидо подытожил, что соперникам будет сложно праздновать победу над Ломаченко, украинец хорошо знает, на что он способен.

Следующим соперником Ломаченко станет обладатель IBF американец Теофимо Лопес. Бой состоится уже 17 октября во Лас-Вегасе. Победа Ломаченко принесет ему звание абсолютного чемпиона мира. В 2018 году соответствующее достижение покорилось среди украинцев только Александру Усику.

Ломаченко проиграл Салидо

Салидо – единственный боксер, который сумел нанести поражение украинцу Ломаченко. Тогда, в 2014 году, Орландо постоянно бил ниже пояса нашего "Хай-тека". Также Салидо был намного тяжелее Ломаченко. Но мексиканец победил лишь раздельным решением судей.

Боксеры могли провести бой-реванш. Сам Салидо не раз заявлял, что Ломаченко сумел превзойти всех его соперников, поэтому мексиканец не прочь снова подраться с украинцем. Но по словам Салидо, украинская сторона отказывается платить за такой бой. Орландо хотел дать Ломаченко шанс на реванш и самому заработать денег, но команда Василия отказала мексиканцу.