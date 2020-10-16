Колишній суперник Василя Ломаченка Орландо Салідо згадав, як виходив проти українця на ринг та завдав йому першої та поки єдиної поразки у кар'єрі. Мексиканець вважає, що суперникам буде складно святкувати успіх у боях з українським боксером.

Орландо Салідо зізнався, що він добре вивчив стиль українського боксера перед боєм та знав, що може показати Василь Ломаченко. Він не дозволив Василю показати все на що він здатний. Мексиканець хотів перевершити Ломаченка у кожному моменті на ринзі, тому зміг нейтралізувати всі чудові навички суперника з України, повідомляє Yahoo Sports.

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Орландо зізнався, що не дивився перед боєм відео з участю Ломаченка. Він відзначився швидку роботу ніг та рук українця та боксерський інтелект.

Якби я це зробив, то злякався б і не вийшов на ринг,

– сказав Салідо.

Салідо підсумував, що суперникам буде складно святкувати перемогу над Ломаченком, українець добре знає на що він здатний.

Наступним суперником Ломаченка стане володар IBF американець Теофімо Лопес. Бій відбудеться вже 17 жовтня у Лас-Вегасі. Перемога Ломаченка принесе йому звання абсолютного чемпіона світу. У 2018 році відповідне досягнення підкорилося серед українців лише Олександру Усику.

Ломаченко програв Салідо

Салідо – єдиний боксер, який зумів завдати поразки українцю Ломаченку. Тоді, у 2014 році, Орландо постійно бив нижче пояса нашого "Хай-тека". Також Салідо був набагато важчим за Ломаченка. Але мексиканець переміг лише роздільним рішенням суддів.

Боксери могли провести бій-реванш. Сам Салідо не раз заявляв, що Ломаченко зумів перевершити всіх його суперників, тому мексиканець не проти знову побитись з українцем. Але за словами Салідо, українська сторона відмовляється платити за такий бій. Орландо хотів дати Ломаченку шанс на реванш та самому заробити грошей, але команда Василя відмовила мексиканцю.