Досадный инцидент в конце матча

В конце матча против Аль-Зарка хозяева забили победный гол. Вся команда начала бурно праздновать взятие ворот.

Стоит внимания Все могло закончиться трагедией: матч Челси был прерван из-за сердечного приступа у фаната

Как раз в этот момент наставнику Аль-Маджа стало плохо. Возле тренерской лавки сразу оказались медики и автомобиль скорой помощи. К сожалению, коуча спасти не удалось, он умер по дороге в больницу.

Причиной смерти тренера стал сердечный приступ.

В клубе объявили шестидневный траур, а матч следующего тура будет перенесен.

Видео инцидента