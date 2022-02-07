Не выдержала холода: Семеренко закончила досрочно гонку на Олимпиаде

На зимней Олимпиаде в Пекине 7 февраля открылся второй соревновательный день в биатлоне. На старт вышли 87 биатлонисток, среди них – три украинки.

Семеренко не финишировала в "индивидуалке"

Второй соревновательный день в биатлоне начался с индивидуальной гонки у женщин. На старт вышли три украинки: Юлия Джима, Ирина Петренко и Валентина Семеренко.

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Хотя квота украинской команды составляет 4 спортсменки. Дарья Блашко не вышла на старт из-за положительного теста на коронавирус. Ранее также был обнаружен вирус у Елены Билосюк.

К сожалению, не все биатлонистки финишировали в "индивидуалке". Валентина Семеренко досрочно завершила выступление в первой личной гонке на Играх в Пекине.

Главный тренер Урош Велепец сообщил, что на такое решение повлияли погодные условия в Пекине. Поскольку у биатлонистки возникли спазмы из-за холода, поэтому она не смогла продолжить гонку.

Валентина закрыла все мишени на первой стрельбе. В то же время "стойка" началась для нее с одного промаха.

Юлия Джима стала лучшей из украинок, замкнув топ-10. Ирина Петренко финишировала на 11-й позиции.