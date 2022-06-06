Не все в жизни определяется результатом, – Шевченко поддержал сборную после поражения от Уэльса

Андрей Шевченко одним из первых прокомментировал выступление сборной Украины по отбору на Мундиаль. Бывший наставник "сине-желтых" тепло поддержал ребят после болезненного поражения.

Шевченко: С высоко поднятой головой и невероятной гордостью

Украинский наставник выложил свежую фотографию сборной из поединка против Уэльса. Андрей Шевченко тепло поддержал "сине-желтых", которые бились на поле как настоящие львы.

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Игра национальной команды не разочаровала бывшего тренера сборной. А наоборот, Шевченко заявил, что с гордостью наблюдал за матчами Украины и гордится ее путём в борьбе за путевку в Катар. Также Андрей Николаевич поблагодарил украинских фанатов, которые в двух выездных матчах неистово поддерживали главную команду страны.

Шевченко добавил, что не все в жизни определяется результатом. Теперь подопечным Александра Петракова не следует опускать руки, ведь вскоре их ждут новые победы на футбольном поле.

С высоко поднятой головой и невероятной гордостью! Я безгранично горжусь сборной Украины по футболу и нашими, самыми преданными в мире болельщиками! Вы доказали, что мы всегда будем бороться до конца не щадя себя! Не все в жизни определяется результатом! Двигаемся вместе к следующим победам! Слава Украине!,

– написал наставник.

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