Не все в жизни определяется результатом, – Шевченко поддержал сборную после поражения от Уэльса
Источник:инстаграмм Андрея Шевченко
Андрей Шевченко одним из первых прокомментировал выступление сборной Украины по отбору на Мундиаль. Бывший наставник "сине-желтых" тепло поддержал ребят после болезненного поражения.
Шевченко: С высоко поднятой головой и невероятной гордостью
Украинский наставник выложил свежую фотографию сборной из поединка против Уэльса. Андрей Шевченко тепло поддержал "сине-желтых", которые бились на поле как настоящие львы.
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Игра национальной команды не разочаровала бывшего тренера сборной. А наоборот, Шевченко заявил, что с гордостью наблюдал за матчами Украины и гордится ее путём в борьбе за путевку в Катар. Также Андрей Николаевич поблагодарил украинских фанатов, которые в двух выездных матчах неистово поддерживали главную команду страны.
Шевченко добавил, что не все в жизни определяется результатом. Теперь подопечным Александра Петракова не следует опускать руки, ведь вскоре их ждут новые победы на футбольном поле.
С высоко поднятой головой и невероятной гордостью! Я безгранично горжусь сборной Украины по футболу и нашими, самыми преданными в мире болельщиками! Вы доказали, что мы всегда будем бороться до конца не щадя себя! Не все в жизни определяется результатом! Двигаемся вместе к следующим победам! Слава Украине!,
– написал наставник.
Путь сборной Украины к чемпионату мира-2022
- В плей-офф отбора на Мундиаль Украина прошла со второго места из группы. В полуфинале наши ребята обыграли Шотландию, хотя многие не верили в победу украинцев. "Сине-желтые" "втерли всем нос" и пробились в решающий поединок. В воротах шотландцев отмечались Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Артём Довбик. В составе соперника забил Каллум Макгрегор. В итоге – 1:3, победа Украины.
- В ключевом матче подопечные Петракова встретились с Уэльсом. К сожалению, дождливый Кардифф не стал удачливым для украинцев. Автогол Ярмоленко в первом тайме определил последнего участника Мундиаля. И это были валлийцы (1:0).
- Украинская сборная пролетела мимо Катара и будет готовиться к старту в групповом раунде Лиги наций, которое уже скоро. Первый матч против Ирландии состоится 8 июня.