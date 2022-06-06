Шевченко: З високо піднятою головою та неймовірною гордістю

Український наставник виклав свіжу світлину збірної з поєдинку проти Уельсу. Андрій Шевченко тепло підтримав "синьо-жовтих", які бились на полі як справжні леви.

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Гра національної команди не розчарувала колишнього тренера збірної. А навпаки, Шевченко заявив, що з гордістю спостерігав за матчами України та пишається її шляхом у боротьбі за путівку у Катар. Також Андрій Миколайович подякував українським фанатам, які у двох виїзних матчах несамовито підтримували головну команду країни.

Шевченко додав, що не все у житті визначається результатом. Тепер підопічним Олександра Петракова не слід опускати руки, адже вже незабаром на них чекають нові перемоги на футбольному полі.

З високо піднятою головою та неймовірною гордістю! Я безмежно пишаюся збірною України з футболу і нашими, найвідданішими у світі вболівальниками! Ви довели, що ми завжди будемо боротися до кінця не жаліючи себе! Не все в житті визначається результатом! Рухаємося разом до наступних перемог! Слава Україні!,

– написав наставник.

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