Звезда Барселоны Лионель Месси пропустил полуфинальный поединок Суперкубка Испании против Реал Сосьедад. Этот матч стал десятым подряд для каталонцев, который они не проигрывали сопернику без своего лидера на поле.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. Барселона смогла дожать Реал Сосьедад только в серии послематчевых пенальти – 2:3. Этот поединок стал для каталонского клуба десятым подряд беспроигрышным матчем без своего лидера Лионеля Месси, сообщает Opta Jose.

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Без Месси

В рамках 18-го тура Ла Лиги против Гранады аргентинец получил небольшое повреждение. Лео чувствовал дискомфорт в задней части левого бедра. Из-за этого он пропустил тренировку команды. Тренерский штаб каталонцев во главе с Рональдом Куманом решили дать отдых нападающему. Наставники не хотели рисковать ценным игроком команды.

Лионель присутствовал на матче, но сидел прямо на скамейке запасных. В перерыве аргентинец активно что-то объяснял партнерам по команде.

0 - @FCBarcelona have not lost any of their last nine games without Lionel Messi in all competitions, winning 77.8% of them (W7 D2). Confidence. #Supercopa pic.twitter.com/p4AdA9tIef — OptaJose (@OptaJose) January 13, 2021

Интересно, что нидерландский тренер не исключает, что такая травма может не позволить сыграть форварду в финале Суперкубка Испании. Их соперник определится в матче уже в четверг, 14 января, в котором Реал встретится с Атлетик Бильбао. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.

Финал Суперкубка Испании состоится в воскресенье, 17 января.