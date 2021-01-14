Зірка Барселони Ліонель Мессі пропустив півфінальний поєдинок Суперкубка Іспанії проти Реал Сосьєдада. Цей матч став десятим поспіль для каталонців, де вони не програвали супернику без свого лідера на полі.

Основний час зустрічі завершився із рахунком 1:1. Барселона змогла дотиснути Реал Сосьєдад лише у серії післяматчевих пенальті – 2:3. Цей поєдинок став для каталонського клубу десятим поспіль безпрограшним матчем без свого лідера Ліонеля Мессі, повідомляє Opta Jose.

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Без Мессі

У рамках 18-го туру Ла Ліги проти Гранади аргентинець отримав невеличке пошкодження. Лео відчував дискомфорт у задній частині лівого стегна. Через це він пропустив тренування команди. Тренерський штаб каталонців на чолі з Рональдом Куманом вирішили дати відпочинок нападнику. Наставники не хотіли ризикувати цінним гравцем команди.

Ліонель був присутній на матчі, але сидів просто на лавці для запасних. У перерві аргентинець активно щось пояснював партнерам по команді.

0 - @FCBarcelona have not lost any of their last nine games without Lionel Messi in all competitions, winning 77.8% of them (W7 D2). Confidence. #Supercopa pic.twitter.com/p4AdA9tIef — OptaJose (@OptaJose) January 13, 2021

Цікаво, що нідерландський тренер не виключає, що така травма може не дозволити зіграти форварду у фіналі Суперкубка Іспанії. Їх суперник визначиться вже у четвер, 14 січня, у якому Реал зустрінеться з Атлетік Більбао. Стартовий свисток судді пролунає о 22:00.

Фінал Суперкубка Іспанії відбудеться у неділю, 17 січня.