Не воспользовались шансом: Украина финишировала в топ-10 в мужской эстафете на Олимпиаде

На Олимпийских играх 15 февраля разыграли комплект наград в мужской эстафете по биатлону. За медали соревновалась 21 команда.

Удачная стрельба и непонятная ситуация на последнем круге

На Олимпийских играх сборная Украины выступила в несколько экспериментальном порядке. Гонку начинал Богдан Цымбал, далее на дистанцию вышел Артем Прима, затем – Антон Дудченко, а финишером был Дмитрий Пидручный, сообщает 24 канал.

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Богдан Цымбал удачно начал свой этап. На первом рубеже украинец использовал один дополнительный патрон. Таким образом биатлонисту удалось удержаться в топ-10.

На стрельбе стоя Цымбал также отработал с шести выстрелов. Богдан вышел на второй позиции со стадиона. Спортсмену ОКР он проигрывал всего 1.5 секунды.

Однако удержать столь высокую позицию биатлонисту не удалось. Во время трансляции было заметно, как украинец тяжело двигался на дистанции. Эти кадры немного настораживали, потому что жестокий пекинский климат уже не впервые "бил" по здоровью спортсменов.

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К счастью, Богдану удалось финишировать. Он передал эстафету 9-м, биатлонисту ОКР он проиграл 42 секунды.

Штрафной круг на втором этапе

На первой стрельбе Артему Приме понадобился один дополнительный патрон. После выхода с рубежа он замкнул топ-10.

К сожалению, после "стойки" биатлонист отправился на один круг штрафа. Провальная стрельба откатила украинскую команду на 12-ю позицию.

Далее на дистанцию вышел Антон Дудченко. Биатлонист порадовал болельщиков после первой стрельбы. Украинец закрыл чисто все мишени без дополнительных патронов. Антон вышел на 10-ю строчку.

Но на "стойке" Дудченко не удалось повторить успех. Антон отправился на один штрафной круг после стрельбы стоя. Украинец оказался за пределами десятки лучших.

Выход Пидручного

Дмитрий Пидручный был финишером украинской команды. Он удачно начал свой этап. Украинец идеально отработал на стрельбе лежа, Дмитрий был самым быстрым на рубеже. Для того, чтобы закрыть все мишени, ему понадобилось 26.5 секунд.

Биатлонист снова вернул Украине 10-ю позицию. На стойке Украину снова постигла неудача. Пидручный отправил команду на два штрафных круга. В итоге "сине желтые" финишировали на 9-й позиции.

Развязка на последнем рубеже

С самого начала гонки спортсмены ОКР "оккупировали" лидерство. Казалось, что их победа вполне очевидно. Перед подходом к последнему рубежу у россиян был солидный гандикап. У ближайшего лидера они выигрывали 50 секунд.

Последняя стрельба сложилась для россиян не самым лучшим образом. Эдуард Латыпов отправил свою команду на два дополнительных круга.

Между тем сборная Норвегии сумела вернуть свое первенство. Ветле-Сьястад Кристиансен идеально отработал на рубеже и вышел на первую позицию. Олимпийское "серебро" досталось представителям Франции, а "бронза" – биатлонистам ОКР.

Результаты мужской эстафеты на Олимпиаде-2022

1. Норвегия (1+7) 1:19:50.2

2. Франция (0+9) +27.4

3. ОКР (2+6) +45.3

…

9. Украина (4+12) +3:41.3