Вдала стрільба та незрозуміла ситуація на останньому колі

На Олімпійських іграх збірна України виступила у дещо експериментальному порядку. Гонку розпочинав Богдан Цимбал, далі на дистанцію вийшов Артем Прима, потім – Антон Дудченко, а фінішером був Дмитро Підручний, повідомляє 24 канал.

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Богдан Цимбал вдало розпочав свій етап. На першому рубежі українець використав один додатковий патрон. Таким чином біатлоністу вдалося втриматися у топ-10.

На стрільбі стоячі Цимбал також відпрацював з шести пострілів. Богдан вийшов на другій позиції зі стадіону. Спортсменові ОКР він програвав лише 1.5 секунд.

Проте втримати таку високу позицію біатлоністу не вдалося. Під час трансляції було помітно, як українець важко рухався на дистанції. Ці кадри дещо насторожували, бо жорстокий пекінський клімат вже не вперше "бив" по здоров'ю спортсменів.

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На щастя, Богданові вдалося фінішувати. Він передав естафету 9-м, біатлоністу ОКР він програв 42 секунди.

Штрафне коло на другому етапі

На першій стрільбі Артему Примі знадобився один додатковий патрон. Після виходу з рубежу він замкнув топ-10.

На жаль, після "стійки" біатлоніст відправився на одне коло штрафу. Провальна стріль відкотила українську команду на 12-ту позицію.

Далі на дистанцію вийшов Антон Дудченко. Біатлоніст потішив вболівальників після першої стрільби. Українець закрив чисто всі мішені без використання додаткових патронів. Антон вийшов на 10-ту сходинку.

Та на "стійці" Дудченку не вдалося повторити успіх. Антон відправився на одне штрафне коло після стрільби стоячи. Українець опинився за межами десятки найкращих.

Вихід Підручного

Дмитро Підручний був фінішером української команди. Він вдало розпочав свій етап. Українець ідеально відпрацював на стрільбі лежачі, Дмитро був найшвидшим на рубежі. Для того, аби закрити всі мішені йому знадобилося 26.5 секунд.

Біатлоніст знову повернув Україні 10-ту позицію. На стійці Україну знову спіткала невдача. Підручний відправив команду на два штрафних кола. У підсумку "синьо жовті" фінішували на 9-й позиції.

Розв'язка на останньому рубежі

З самого початку гонки спортсмени ОКР "окупували" лідерство. Здавалося б, що їхня перемога є цілком очевидно. Перед підходом до останнього рубежу у росіян був солідний гандикап. У найближчого лідера вони вигравали 50 секунд.

Остання стрільба склалася для росіян ненайкращим чином. Едуард Латипов відправив свою команду на два додаткових кола.

Натомість збірна Норвегії зуміла повернути свою першість. Ветле-С'ястад Крістіансен ідеально відпрацював на рубежі та вийшов на першу позицію. Олімпійське "срібло" дісталося представникам Франції, а "бронза" – біатлоністам ОКР.

Результати чоловічої естафети на Олімпіади-2022

1. Норвегія (1+7) 1:19:50.2

2. Франція (0+9) +27.4

3. ОКР (2+6) +45.3

…

9. Україна (4+12) +3:41.3