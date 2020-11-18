Один из лидеров сборной Португалии Криштиану Роналду всеми силами пытался помочь команде в решающем матче группы Лиги наций против Хорватии. Игрок попытался заработать пенальти, но получил лишь желтую карточку.

В заключительном поединке группы Лиги наций Португалия на выезде сыграла против хорватской сборной. Первый тайм завершился минимальным преимуществом хозяев 1:0. Поэтому гостям нужно было отыгрываться в счете. Тогда за это дело взялся португалец Роналду, но сделал это не слишком эффективно, пишет 24 канал.

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Симуляция года

На 55-й минуте при счете 1:1 Криштиану решил несколько схитрить и попытаться заработать пенальти для своей команды. Но не получилось. Португалец картинно упал в борьбе со Скоричем, упал на газон и корчился от боли. На самом деле в этом эпизоде защитник даже не ударил Роналду по голове.

Арбитр матча усмотрел, что игрок "Ювентуса" симулировал, поэтому вместо того, чтобы заработать 11-метровый удар Роналду получил предупреждение.

Cristiano Ronaldo Yellow Card for diving vs Croatia pic.twitter.com/h1zLJY6oAk — Lyndio Sport (@LyndioSport) November 17, 2020

Уже на 51-й минуте хозяева играли в меньшинстве. Рог увидел перед собой второй желтый свет в матче и был удален с поля.

После эпизода с падением Роналду команды еще трижды забивали в матче, но победу все же удалось вырвать футболистам из Португалии – 2:3. Добавим, что Роналду так и не сумел отличиться голом в поединке.

В итоге Португалия завершила свои выступления в групповом этапе Лиги наций на 2-й строчке.