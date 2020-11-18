Один із лідерів збірної Португалії Кріштіану Роналду усіма силами намагався допомогти команді у вирішальному матчі групи Ліги націй проти Хорватії. Гравець спробував заробити пенальті, але отримав лише жовту картку.

У заключному поєдинку групи Ліги націй Португалія на виїзді зіграла проти хорватської збірної. Перший тайм завершився мінімальною перевагою господарів 1:0. Тож гостям потрібно було відіграватись у рахунку. Тоді за цю справу взявся португалець Роналду, але зробив це не надто ефективно, пише 24 канал.

Все про поєдинок Португалія на останній хвилині матчу вирвала перемогу у Хорватії: відео

Симуляція року

На 55-й хвилині за рахунку 1:1 Кріштіану вирішив дещо схитрувати та спробувати заробити пенальті для своєї команди. Але не вийшло. Португалець картинно впав у боротьбі зі Скорічом, впав на газон та корчився від болю. Насправді у цьому епізоді захисник навіть не вдарив Роналду по голові.

Арбітр матчу угледів, що гравець "Ювентуса" симулював, тому замість того, щоб заробити 11-метровий удар Роналду отримав попередження.

Cristiano Ronaldo Yellow Card for diving vs Croatia pic.twitter.com/h1zLJY6oAk — Lyndio Sport (@LyndioSport) November 17, 2020

Вже на 51-й хвилині господарі грали у меншості. Рог побачив перед собою друге жовте світло у матчі та був вилучений з поля.

Після епізоду з падінням Роналду команди ще тричі забивали у матчі, але перемогу таки вдалось вирвати футболістам з Португалії – 2:3. Додамо, що Роналду так і не зумів відзначитись голом у поєдинку.

У підсумку Португалія завершила свої виступи у груповому етапі Ліги націй на 2-й сходинці.