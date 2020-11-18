Во вторник, 17 ноября, Хорватия померялась силами с Португалией в 6-м туре группы Лиги наций. Гости на последней минуте встречи вырвали победу у хорватской сборной.

Хорватия – Португалия 2:3

Голы: Ковачич, 29, 65 – Диас, 52, 90, Жоау Феликс, 60

Удаление: Рог, 51 (Хорватия)

Минимальное преимущество

Небольшую опасность первыми в матче создали гости. Лидер португальской сборной Роналду изо всех сил пытался дотянуться до прострельной передачи в штрафную, но не смог завладеть мячом, пишет 24 канал.

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Но хозяева ответили быстро да еще и результативно. Ковачич оказался в нужном месте в нужное время, подобрал мяч в штрафной и безжалостно отправил его в угол ворот – 1:0.

Классная поперечная передача прилетела прямо в ноги Юрановича, который с близкого расстояния пробил головой мимо створа.

Во встрече были качели. Обе сборные по очереди проводили свои атаки. Перейра схватился за голову в отчаянии, упустив 100-процентную возможность. Он получил мяч после подачи со штрафного, обработал его удачным первым касанием и мощно пробил вблизи в центр ворот, но голкипер Ливакович выполнил классный сейв и помешал сравнять счет в поединке.

Свисток арбитра на перерыв зафиксировал минимальное преимущество Хорватии в первом тайме 1:0.

Спаситель Диас

Второй тайм начался по сценарию первой 45-минутки. Диас высоко выпрыгнул в глубине штрафной навстречу подачи со штрафного и попытался забить, пробив головой. Его удар оказался неточным – мяч пролетел чуть выше перекладины.

На старте второй части игры главный арбитр поединка Майкл Оливер остановил игру. Рог увидел перед собой уже вторую желтую карточку в матче, которая автоматически превратилась в удаление. Хорват сильно подвел своих партнеров по команде, которым пришлось почти все 45 минут бегать в меньшинстве.

На следующей же минуте гости воспользовались этим удалением. Диас оказался в очень перспективной позиции, получил блестящую передачу и нанес удар под правую штангу – 1:1.

Португальцы продолжили свои атаки. Феликс откликнулся на убийственную передачу, направленную в штрафную и спокойно послал мяч в сетку рядом с правой штангой – 1:2.

Уже через несколько минут автор первого гола в матче снова сравнял счет. Ковачич подхватил передачу и без колебаний нанес сильный удар в угол ворот – 2:2.

Тринкао совершил неплохой рывок с мячом, но после его удара с линии штрафной мяч пролетел в Казалось, что матч завершится боевой ничьей, но иначе думали гости. Диас отправил мяч в сетку, пробив на удачу в центр ворот – 2:3.

Хорватия-Португалия видеообзор