Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан не ожидала поражения от украинского боксера Василия Ломаченко в бою против Теофимо Лопеса. Украинка поддержала земляка, она уверена. что теперь Ломаченко станет еще более сильным соперником для других.

Наиболее титулованная украинская фехтовальщица Ольга Харлан одной из первых поддержала боксера из Украины. Ольга выложила пост в своем Instagram-аккаунте, где отметила, что не верит в поражение Василия в поединке. Но она даст еще больше мотивации и силы Ломаченко, чтобы становиться еще лучше в будущем.

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Поддержка лучшей спортсменки Украины

В ночь с 17 на 18 октября Василий Ломаченко потерпел второе в карьере поражение. На этот раз его обидчиком стал Теофимо Лопес. Американец не только одержал победу, но и забрал все пояса у украинца и возможность называться абсолютным чемпионом мира.

Много критики после боя было в сторону Ломаченко, в частности со стороны людей, близких к спорту. Не так много людей поддержали украинского боксера, однако среди этих людей нашлось место фехтовальщицы.

30-летняя спортсменка не пропускает ни одного боя Ломаченко и считает, что его боксерский стиль – как искусство.

"Знаю не понаслышке, какая работа проделана, и насколько он силен. И некоторые могут думать (а таких не так уж и мало) – как он мог проиграть, и что это катастрофа. От себя могу сказать, возможно, и банальную вещь, но очень правдивую – то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я знаю, что он вернется еще сильнее и по-спортивному злее! Хочу выразить свое восхищение и поддержку Василию Ломаченко и его команде. Еще не такое будет", – написала Харлан.

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