Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан не очікувала поразки від українського боксера Василя Ломаченка у бою проти Теофімо Лопеса. Українка підтримала земляка, вона впевнена. що тепер Ломаченко стане ще сильнішим суперником для інших.

Найбільш титулована українська фехтувальниця Ольга Харлан однією з перших підтримала боксера з України. Ольга виклала пост у своєму Instagram-акаунті, де відзначила, що не вірить у поразку Василя у поєдинку. Але вона дасть ще більше мотивації та сили Ломаченку, щоб ставати ще кращим у майбутньому.

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Підтримка найкращої спортсменки України

У ніч з 17 на 18 жовтня Василь Ломаченком зазнав другої у кар'єрі поразки. Цього разу його кривдником став Теофімо Лопес. Американець не лише здобув перемогу, а й забрав усі пояси в українця та можливість називатись абсолютним чемпіоном світу.

Багато критики після бою було у сторону Ломаченка, зокрема зі сторони людей близьких до спорту. Не так багато людей підтримали українського боксера, тому серед цих осіб знайшлось місце фехтувальниці.

30-річна спортсменка не пропускає жодного бою Ломаченка та вважає, що його боксерський стиль як мистецтво.

"Знаю не з чуток, яка робота пророблена, і наскільки він сильний. І деякі можуть думати (а таких не так вже й мало) – як він міг програти, і що це катастрофа. Від себе можу сказати, можливо, і банальну річ, але дуже правдиву – те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Я знаю, що він повернеться ще сильнішим і по-спортивному злішим! Хочу висловити своє захоплення і підтримку Василю Ломаченку і його команді. Ще не таке буде", – написала Харлан.

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