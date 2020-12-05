Ярмоленко поборол COVID-19 – игрок присоединился к Вест Хэму
Украинский легионер Вест Хэма Андрей Ярмоленко полностью излечился от коронавируса. Игрок уже вернулся в общую группу и сможет помочь команде в ближайших матчах в АПЛ.
Приятная новость прозвучала из расположения английского середняка. Вест Хэм сообщил в своих официальных соцсетях о полном выздоровлении от COVID-19 игрока сборной Украины Андрея Ярмоленко.
Интересно Разорвет ли Ярмоленко контракт с "Вест Хэмом": ответ агента футболиста
Возвращение украинца
Футболист уже занимался в общей группе. По словам главного наставника команды Дэвида Мойеса, украинец тренируется с командой в течение нескольких последних дней. Он в форме и хорошо себя чувствует.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко сдал положительный тест на коронавирус находясь в расположении сборной Украины. Из-за этого он не смог принять участие в важном матче с Германией в Лиге наций. Болезнь не позволила атакующему полузащитнику принять участие в матчах чемпионата с Шеффилд Юнайтед и Астон Виллой.
Мойес не слишком часто выпускает украинца на поле. Обычно игрок сборной Украины появляется на поле со скамейки запасных.
Уже сегодня, 5 декабря, Вест Хэм дома примет Манчестер Юнайтед. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30. Пока неизвестно, выйдет ли в стартовом составе Ярмоленко.
- Летом 2018 года Ярмоленко пополнил состав английского клуба. Украинец перешел из немецкой Боруссии (Д) по 20 миллионов евро.
- За два года Андрей дважды подвергался серьезным травмам, из-за чего не играл почти год.
Поделиться новостью