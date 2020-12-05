Украинский легионер Вест Хэма Андрей Ярмоленко полностью излечился от коронавируса. Игрок уже вернулся в общую группу и сможет помочь команде в ближайших матчах в АПЛ.

Приятная новость прозвучала из расположения английского середняка. Вест Хэм сообщил в своих официальных соцсетях о полном выздоровлении от COVID-19 игрока сборной Украины Андрея Ярмоленко.

Интересно Разорвет ли Ярмоленко контракт с "Вест Хэмом": ответ агента футболиста

Возвращение украинца

Футболист уже занимался в общей группе. По словам главного наставника команды Дэвида Мойеса, украинец тренируется с командой в течение нескольких последних дней. Он в форме и хорошо себя чувствует.

Great to see you out there, @Yarmolenko_7! pic.twitter.com/4UqCOHZGFq — West Ham United (@WestHam) December 4, 2020

Ранее сообщалось, что Ярмоленко сдал положительный тест на коронавирус находясь в расположении сборной Украины. Из-за этого он не смог принять участие в важном матче с Германией в Лиге наций. Болезнь не позволила атакующему полузащитнику принять участие в матчах чемпионата с Шеффилд Юнайтед и Астон Виллой.

Мойес не слишком часто выпускает украинца на поле. Обычно игрок сборной Украины появляется на поле со скамейки запасных.

Уже сегодня, 5 декабря, Вест Хэм дома примет Манчестер Юнайтед. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30. Пока неизвестно, выйдет ли в стартовом составе Ярмоленко.