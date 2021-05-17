Милевский в своем инстаграме опубликовал фото из Беларуси. Скорее всего, именно в этой стране он и продолжит свою карьеру.

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Также этот факт подтвердил телеграм-канал "Динамо Киев Inside". По его данным, Милевский в ближайшее время подпишет контракт с одним из зарубежных клубов. При этом, в какой стране будет играть Артем, не сообщается.

"Артем Милевский и закарпатский Минай. Общая история продолжалась недолго и Милевский покидает клуб. Насколько известно, заканчивать карьеру Артем не собирается и в ближайшее время мы увидим его в новой команде. Жаль, что не в Украине. Удачи", – говорится в посте.

Короткая карьера Милевского в Минае