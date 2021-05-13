Футбольный клуб Минай вылетел в Первую лигу. Сразу после этого начали появляться слухи, что команда прекратит существование, однако пока официально о таком никто не объявлял.

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Главная звезда Миная Артем Милевский опубликовал пост в инстаграме и намекнул, что покидает команду "В отпуск! Респект Закарпатью! Не прощаемся".

Что известно о Минае сейчас

По информации СМИ, руководство Миная приняло решение сократить бюджет команды, ряд ключевых игроков покинут закарпатский коллектив, но клуб продолжит существование в Первой лиге.

Точно не будут защищать цвета Миная Антон Каниболоцкий, Мислав Матич, Александр Снижко, Андрей Ткачук, Денис Кожанов, у которых закончились контракты с клубом. Вряд ли согласится пойти на резкое снижение зарплаты и Артем Милевский.

Интересно. Минай получил статус профессионального клуба в 2018 году. За два года они сумели добраться до высшего дивизиона.