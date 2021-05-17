Мілевський у своєму інстаграмі фото з Білорусі. Швидше за все, саме в цій країні він і продовжить свою кар'єру.
До теми Респект Закарпаттю, – Мілевський натякнув, що покидає Минай
Також цей факт підтвердив телеграм-канал "Динамо Киев Inside". За його даними, Мілевський найближчим часом підпише контракт з одним із зарубіжних клубів. При цьому, в якій країні буде грати Артем, не повідомляється.
"Артем Мілевський та закарпатський Минай. Спільна історія тривала недовго і Мілевський покидає клуб. Наскільки відомо, закінчувати кар'єру Артем не збирається і найближчим часом ми побачимо його в новій команді. Шкода, що не в Україні. Удачі", – сказано в пості.
Коротка кар'єра Мілевського в Минаї
- Колишній форвард збірної України і київського Динамо приєднався до Минаю на початку 2020 року.
- У нинішньому сезоні Мілевський провів 10 матчів, зігравши на полі 256 хвилин. Результативними діями форвард не відзначився. У його пасиві три жовті картки.