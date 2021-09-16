Не удивлюсь, если Усик устроит апсет и побьет Джошуа, – экс-промоутер Кличко
Источник:TheRingDigital
До одного из самых ожидаемых поединков 2021 года между Александром Усиком и Энтони Джошуа остались считанные дни. Свои прогнозы на бой за титулы чемпиона мира дают не только ведущие боксеры, но и известные промоутеры.
Леффлер: это отличный бой
Том Леффлер, бывший промоутер Владимира Кличко, считает Усика чрезвычайно опасным соперником для Энтони Джошуа.
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По словам Леффлера, Усик – Джошуа – это отличный бой. Он отметил, что у Усика нестандартный и сложный стиль.
"Это отличный бой. Мне нравится Усик. Я считаю, что Усик обладает одним из самых нестандартных и сложных для соперников стилей", – сказал промоутер.
Экс-менеджер Кличко считает, что Усик имеет хорошие шансы расстроить британскую публику и сенсационно выиграть поединок.
Не знаю, кого Джошуа пригласил в качестве спарринг-партнеров, но Усик – быстрый, мобильный левша, который может ударить. В бою с Гассиевым вы могли увидеть, насколько он повысил свой уровень – Александр действительно доминировал в том поединке. Я не удивлюсь, если Усик устроит апсет и побьет Джошуа,
– резюмировал Леффлер.
Усик – Джошуа: главное о бое
- Усик и Джошуа – олимпийские чемпионы Лондона-2012. Встреча боксеров состоится 25 сентября на Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне.
- Стадион, который вмещает более 60 тысяч человек, разрешено заполнить на 100%. Все билеты на бой были распроданы в первый же день.
- Усик должен вылететь в Лондон уже 20 сентября. Пресс-конференция с участием боксеров запланирована на 23 сентября. Традиционная процедура взвешивания и дуэль взглядов должны состояться 24 сентября.
- Начало шоу в Лондоне запланировано на 22: 00 по киевскому времени.
- В бою с Усиком Джошуа проведет только вторую защиту титулов WBO, WBA, IBF, IBO, после того, как вернул их в декабре 2019 года. Тогда Джошуа в реванше одолел Энди Руиса-младшего.
- Усик, которому удалось стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, на пороге большого достижения.
- Если украинец победит Джошуа, то станет только третьим боксером после Эвандера Холифилда и Дэвида Хэя, который выиграл титул чемпиона мира в первом тяжелом и тяжелом весах.