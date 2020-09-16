В домашнем поединке Кубка Украины МФК "Николаев" 16 сентября обыграл одесский "Черноморец" со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Вадим Яворский (воспитанник "Черноморца") просто чудо-ударом метров с 35-ти и точно в девятку, сообщает 24 канал.

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Видео гола Яворского

Гости создали несколько моментов, чтобы отыграться, но не смогли их использовать. МФК мог увеличить отрыв в счете, но Сергей Кравченко не реализовал выходы один на один с вратарем одесской команды.

В добавленное ко второму тайму время одесские болельщики (матч позволили проводить со зрителями) зажгли файеры, дважды выходили из своего сектора на беговые дорожки и, казалось, пытались броситься в сторону фанатов "Николаева".

Стюардам не удалось их успокоить, ситуацию уладили после вмешательства футболистов "Черноморца", Яворского и нескольких полицейских, которые уговорили фанатов вернуться на трибуну.