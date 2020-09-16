Не чіпайте суддів: фанати "Чорноморця" вибігли на поле у матчі Кубка України – відео
У домашньому поєдинку Кубка України МФК "Миколаїв" 16 вересня обіграв одеський "Чорноморець" з рахунком 1:0.
Єдиний гол у матчі забив Вадим Яворський (вихованець "Чорноморця") просто чудо-ударом метрів з 35-ти і точно в дев'ятку, повідомляє 24 канал.
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Відео голу Яворського
Гості створили кілька моментів, щоб відігратися, але не змогли їх використати. МФК міг збільшити відрив у рахунку, але Сергій Кравченко не реалізував виходи один на один з воротарем одеської команди.
У доданий до другого тайму час одеські вболівальники (матч дозволили проводити з глядачами) запалили фаєри, двічі виходили зі свого сектора на бігові доріжки, і здавалося, намагалися кинутися в сторону фанатів "Миколаєва".
Стюардам не вдалося їх заспокоїти, ситуацію владнали після втручання футболістів "Чорноморця", Яворського та кількох поліцейських, які умовили фанатів повернутися на трибуну.