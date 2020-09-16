У домашньому поєдинку Кубка України МФК "Миколаїв" 16 вересня обіграв одеський "Чорноморець" з рахунком 1:0.

Єдиний гол у матчі забив Вадим Яворський (вихованець "Чорноморця") просто чудо-ударом метрів з 35-ти і точно в дев'ятку, повідомляє 24 канал.

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Відео голу Яворського

Гості створили кілька моментів, щоб відігратися, але не змогли їх використати. МФК міг збільшити відрив у рахунку, але Сергій Кравченко не реалізував виходи один на один з воротарем одеської команди.

У доданий до другого тайму час одеські вболівальники (матч дозволили проводити з глядачами) запалили фаєри, двічі виходили зі свого сектора на бігові доріжки, і здавалося, намагалися кинутися в сторону фанатів "Миколаєва".

Стюардам не вдалося їх заспокоїти, ситуацію владнали після втручання футболістів "Чорноморця", Яворського та кількох поліцейських, які умовили фанатів повернутися на трибуну.