Не тратьте время на поиски измены, где ее нет, – Саладуха вступилась за Магучих
Источник:Фейсбук Ольги Саладухи
Ольга Саладуха стала еще одной из спортсменов, кто вступился за Ярославу Магучих. Уже бывшая легкоатлетка попросила не искать измену там, где ее нет.
"Она побеждает под нашим флагом и гимном"
Бронзовый призер Олимпиады-2012 в тройном прыжке Ольга Саладуха поддержала Ярославу Магучих. После финала 19-летняя украинская прыгунья в высоту сделала совместное фото с представительницей ОКР Марией Ласицкене. После этого ее фанаты разделились на два мира.
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Прокомментировала эту ситуацию и опытная Саладуха, которая после выступления в Токио завершила свою спортивную карьеру. Она стала в ряды Станислава Горуны и Жана Беленюка, которые ранее поддержали Ярославу.
Давайте будем решать системные проблемы в нашем спорте, а не тратить время на поиск измены, где ее нет. Хорошо знаю Ярославу как партнершу по сборной по легкой атлетике. Молодая 19-летняя девушка является патриоткой, которая родилась уже в независимой Украине. Она побеждает под нашим флагом и гимном,
– отметила легкоатлетка.
Ольга выделила и то, что в легкой атлетике есть традиция – делать общее фото медалистов. Так случилось и в этой ситуации: "А фото, что облетело соцсети, сделанное в короткий временной промежуток, когда не было серебряного призера из Австралии. И там нет нашей Ярославы под российским флагом, а есть россиянка под украинским".
"Так хейтить юную призерку Олимпиады из-за фото неуместно"
Саладуха попросила всех отнестись к этой фотографии с пониманием: "Да, Ярослава, могла где-то предусмотреть такую ситуацию и избегать таких контактов с россиянкой. Очевидно, допустила ошибку на эмоциях, в состоянии эйфории".
Примечательно Украинка Магучих получила "бронзу" на Олимпиаде по прыжкам в высоту
"Понимаю боль миллионов украинцев из-за войны. У меня также ежедневно щемит сердце за родным украинским Донецком, который пришлось покинуть в 2014-м, оставив там все и главное частичку себя. У нас столько, на первый взгляд, проявлений двойных стандартов, когда в силу обстоятельств 8-й год во время войны мы и торгуем с РФ и поддерживаем дипломатические отношения и многое другое. Поэтому так хейтить юную медалистку, призерку Олимпиады из-за фото неуместно. Давайте будем сдержаннее".
Ярослава все расскажет и сделает правильные выводы и в дальнейшем будет радовать нас победами! А нам всем, кому не безразличен спорт, и слава Украины, надо сосредоточиться на решении системных проблем в спорте. А о сложной ситуации свидетельствует тот "крик души", который раздавался от многих наших олимпийцев во время и после соревнований,
– написала спортсменка.
- Напомним, что 7 августа Ярослава завоевала для Украины бронзовую медаль. Магучих стала единственной среди украинок, которой удалось покорить планку на высоте 2 метра. Другие украинские прыгуньи Ирина Геращенко и Юлия Левченко завершили соревнования на 4-м и 8-м местах с результатами 1.98 и 1.98 соответственно.
- Победу одержала легкоатлетка ОКР Мария Лесицкене – 2.04. "Серебро" получила австралийка Никола Макдермотт – 2.02.