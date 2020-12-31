Первая ракетка Украины Элина Свитолина подвела итоги 2020 года и поговорила о наступающем годе.

В интверью для btu.org.ua теннисистка сказала, что считает достижением то, что в коронавирусном году она смогла выиграть два турнира, однако шокировала целью на 2021-й.

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В этом году самым большим своим достижением я считаю две победы на турнирах WTA, так как турниров было и так немного, поэтому я рада, что смогла победить на них. В 2021 году я хочу выучить французский язык до конца,

– призналась Элина.

Несмотря на то, что в 2021 году пройдут Олимпийские игры и вернется полноценный теннисный сезон, украинка главной задачей считает полностью выучить французский язык. Вероятно, это связано с тем, что парень Свитолиной – французский теннисист Гаэль Монфис.

Свитолина и Монфис: что известно о паре

Как известно, Свитолина в отношениях с 35-летним французским теннисистом Монфисом примерно с января 2019 года. На общей странице в Инстаграме спортсмены показывают свою жизнь: тренировки, соревнования, путешествия, отдых.

В июне 2019 года иностранные СМИ сообщали, что пара разошлась. В один момент на инстаграм-странице Свитолиной с Монфисом исчезли все видео. Как бы там ни было, пара до сих пор вместе.

Украинская теннисистка уже успела показать Монфису Украину. Теннисист буквально влюбился в украинский борщ.