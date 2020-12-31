Перша ракетка України Еліна Світоліна підвела підсумки 2020 року і поговорила про рік, що настає.

В інтвер'ю для btu.org.ua тенісистка сказала, що вважає досягненням те, що в коронавірусному році вона змогла виграти два турніри, проте шокувала метою на 2021-й.

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У цьому році найбільшим своїм досягненням я вважаю дві перемоги на турнірах WTA, так як турнірів було і так небагато, тому я рада, що змогла перемогти на них. У 2021 році я хочу вивчити французьку мову до кінця,

– зізналася Еліна.

Незважаючи на те, що у 2021 році пройдуть Олімпійські ігри і повернеться повноцінний тенісний сезон, українка головним завданням вважає повністю вивчити французьку мову. Ймовірно, це пов'язано з тим, що хлопець Світоліної – французький тенісист Гаель Монфіс.

Світоліна та Монфіс: що відомо про пару

Як відомо, Світоліна у стосунках з 35-річним французьким тенісистом Монфісом приблизно із січня 2019 року. На спільній сторінці в інстаграмі спортсмени показують своє життя: тренування, змагання, подорожі, відпочинок.

У червні 2019 року іноземні ЗМІ повідомляли, що пара розійшлася. В один момент на інстаграм-сторінці Світоліної з Монфісом зникли всі відео. Хай там як, пара досі разом.

Українська тенісистка вже встигла показати Монфісу Україну. Тенісист буквально закохався в український борщ.