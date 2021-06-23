Отличный шанс для Свитолиной

В пятницу, 25 июня, в 14:00 начнется жеребьевка основной сетки Уимблдона-2021. Перед этим каждая теннисистка получила номер посева.

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина стартует с выгодной позиции – 4-й номер в списке сеяных. Украинка получила такой посев после снятия с турнира второй ракетки мира Наоми Осаки из Японии. Также Элина перед выступлением вернулась в топ-5 лучших теннисисток мира, опередив американку Софию Кенинов.

Что же это значит? Четвертая позиция посева означает, что как минимум до полуфинала Свитолина не сыграет с первыми тремя сеяными на турнире – Эшли Барти, Симоной Халеп и Ариной Соболенко.

Обратите внимание! Именно Свитолина показала лучшее выступление на Уимблдоне среди украинок. В 2019 году Элина пробилась в полуфинал. Такой результат теннисистки установил личный и национальный рекорд в женском одиночном разряде. В 1/2 финала украинка уступила румынке Симоне Халеп.