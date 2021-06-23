Чудовий шанс для Світоліної

У п'ятницю, 25 червня, о 14:00 розпочнеться жеребкування основної сітки Вімблдону-2021. Перед цим кожна тенісистка отримала номер посіву.

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Перша ракетка України Еліна Світоліна стартуватиме з вигідної позиції – 4-й номер у списку сіяних. Українка отримала такий посів після зняття з турніру другої ракетки світу Наомі Осаки з Японії. Також Еліна перед виступом повернулась у топ-5 найкращих тенісисток світу, випередивши американку Софію Кенін.

Що ж це означає? Четверта позиція посіву означає, що як мінімум до півфіналу Світоліна не зіграє з першими трьома сіяними на турнірі – Ешлі Барті, Сімони Халеп і Аріни Соболенко.

Зверніть увагу! Саме Світоліна показала найкращий виступ на Вімблдоні серед українок. У 2019 році Еліна пробилась до півфіналу. Такий результат тенісистки встановив особистий і національний рекорд у жіночому одиночному розряді. В 1/2 фіналу українка поступилась румунці Сімоні Халеп.