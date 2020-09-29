Итальянская "Болонья" не только проявляет интерес к форварду "Динамо" Владиславу Супряге. Итальянцы положили глаз на нападающего Романа Яремчука, который хочет покинуть "Гент".

Нападающий может сменить бельгийскую прописку на итальянскую. Сразу два клуба Серии А хотят видеть украинца в своем составе. Об этом сообщили в программе "ТаТоТаке".

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Яремчук может перебраться в Италию

Сам Роман Яремчук также изъявляет желание сменить клубную прописку и перебраться в более сильный чемпионат. Нападающий уже не полетел с бельгийцами на ответный матч в Киев против "Динамо". Крупнейшим претендентом на Яремчука является итальянская "Болонья", которая также интересуется другим украинцем Владиславом Супрягой.

Правда, Яремчук в шорт-листе главного наставника "Болоньи" находится далеко не на первом месте. Ранее сообщалось, что украинец не сыграет против "Динамо" из-за травмы.

Боссы "Болоньи" готовы отдать за аренду украинца около 2-х миллионов евро и включить в контракт пункт об обязательном выкупе летом за 10 миллионов. Но такое предложение не заинтересовало "Гент", где выступает Яремчук. Бельгийцы хотят продать его за 20 миллионов евро. На украинца претендуют также еще три итальянских гранда – "Наполи", "Лацио", "Рома".

В этом сезоне Роман Яремчук провел 7 матчей в футболке "буйволов" во всех турнирах, отметился голом и ассистом.

Добавим, что именно гол Яремчука вывел "Гент" на киевское "Динамо" в Лигу чемпионов. У Яремчука был конфликт с уже бывшим наставником клуба Ласло Белени, который был недоволен словами украинца после одного из поединков. Боссы "Гента" из-за не слишком хорошей атмосферы в коллективе решили уволить специалиста с должности.