Італійська "Болонья" не тільки проявляє інтерес до форварда "Динамо" Владислава Супряги. Італійці поклали око на нападника Романа Яремчука, який хоче покинути "Гент".

Нападник може змінити бельгійську прописку на італійську. Одразу два клуби Серії А хочуть бачити українця у своєму складі. Про це повідомили у програмі "ТаТоТаке".

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Яремчук може перебратись в Італію

Сам Роман Яремчук також виявляє бажання змінити клубну прописку і перебратись в сильніший чемпіонат. Нападник вже не полетів із бельгійцями на матч-відповідь у Київ проти "Динамо". Найбільшим претендентом на Яремчука є італійська "Болонья", яка також цікавиться іншим українцем Владиславом Супрягою.

Щоправда, Яремчук у шорт-листі головної наставника "Болоньї" перебуває далеко не на першому місці. Раніше повідомлялось, що українець не зіграє проти "Динамо" через травму.

Боси "Болоньї" готові віддати за оренду українця близько 2-х мільйонів євро та включити у контракт пункт про обов'язковий викуп влітку за 10 мільйонів. Але така пропозиція не зацікавила "Гент", де виступає Яремчук. Бельгійці хочуть продати його за 20 мільйонів євро. На українця претендують також ще три італійські гранди – "Наполі", "Лаціо", "Рома".

У цьому сезоні Роман Яремчук провів 7 матчів у футболці "буйволів" у всіх турнірах, відзначився голом та асистом.

Додамо, що саме гол Яремчука вивів "Гент" на київське "Динамо" у Ліз чемпіонів. В Яремчука був конфлікт із вже колишнім наставником клубу Ласло Белені, який був незадоволений словами українця після одного з поєдинків. Боси "Гента" через не надто хорошу атмосферу у колективі вирішили звільнити фахівця з посади.