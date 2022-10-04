Не спал всю ночь, – Швед вспомнил дубль в матче Лиги чемпионов против Лейпцига

Марьян Швед ярко дебютировал за Шахтер в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов против Лейпцига. Новичок команды отличился дублем.

В стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов Шахтер разгромил немецкий гранд со счетом – 4:1. Марян Швед рассказал о своих эмоциях после дебютного матча за "горняков".

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Швед: Такое мне разве могло в лучших снах присниться

"Конечно, два месяца назад не мог и подумать, что дебютирую в ЛЧ дублем. Такое мне разве могло в лучших снах присниться. Эмоции только положительные, думаю, не только у меня, но и у игроков, тренеров и всей Украины".

Мы играли против очень хорошей команды, это Лига чемпионов, поэтому я думаю, что мы доставили удовольствие многим людям. Что касается меня, то трудно было заснуть после матча. Я хотел спать, но не мог, не спал всю ночь», – рассказал Швед.

Тогда вингер Шахтера получил от УЕФА награду за лучшего игрока матча против Лейпцига.

Марьян стал первым украинцем с 2017 года после Марлоса, которому удалось забить 2 гола в одном матче групповой стадии Лиги чемпионов.

Шахтер в Лиге чемпионов

Кроме разгромной победы у Шахтера также есть на своем счету одна ничья. 14 сентября "горняки" сыграли с Селтиком (1:1). Единственным голом среди украинцев отличился Михаил Мудрик.

Уже в среду, 5 октября, мадридский Реал на Сантьяго Бернабеу будет принимать донецкую команду в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.