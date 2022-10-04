У стартовому матчі групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар розгромив німецький гранд з рахунком – 4:1. Марян Швед розповів про свої емоції після дебютного матчу за "гірників".

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Швед: Таке мені хіба могло в найкращих снах приснитись

"Звичайно, два місяці назад не міг і подумати, що дебютую в ЛЧ дублем. Таке мені хіба могло в найкращих снах приснитись. Емоції тільки позитивні, думаю, не тільки в мене, а й в гравців, тренерів і всієї України.

Ми грали проти дуже хорошої команди, це Ліга чемпіонів, тому я думаю, що ми принесли задоволення багатьом людям. Щодо мене, то важко було заснути після матчу. Я хотів спати, але не міг, не спав цілу ніч", – розповів Швед.

Тоді вінгер Шахтаря отримав від УЄФА нагороду за найкращого гравця матчу проти Лейпцига.

Мар'ян став першим українцем з 2017 року після Марлоса, якому вдалося забити 2 голи в одному матчі групової стадії Ліги чемпіонів.

Шахтар у Лізі чемпіонів

Окрім розгромної перемоги Шахтар також має на своєму рахунку одну нічию. 14 вересня "гірники" зіграли з Селтіком (1:1). Єдиним голом серед українців відзначився Михайло Мудрик.

Вже в середу, 5 жовтня, мадридський Реал на "Сантьяго Бернабеу" прийматиме донецьку команду в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.