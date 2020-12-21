Футболист Динамо Сергей Сидорчук раскритиковал комментаторов телеканалов "Футбол 1/2/3". Капитан Динамо признался, что не может смотреть со звуком матчи чемпионата Украины на этих каналах.

Ничего полезного в этом не нахожу

В интервью журналу Футбол Сергей Сидорчук сказал, что не может смотреть матчи на этих каналах из-за некомпетентности комментаторов. Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua.

Стоящее Пусть перестанут заниматься дезинформацией: Суркис жестко ответил каналам "Футбол 1/2/3"

Футболист Динамо признался, что нет ничего полезного во время трансляций матчей на каналах "Футбол 1/2/3".

Я не смотрю украинский чемпионат на каналах "Футбол" со звуком. Вот просто не могу из-за такой некомпетентности. Честно, не понимаю, возможно, для простых людей, которые не связаны со спортом, они говорят хорошие вещи, но я ничего полезного в этом не нахожу,

– сказал Сидорчук.

Он добавил, что единственный комментатор, который ему нравится на каналах "Футбол 1/2/3" – это Виктор Вацко.

"Мне нравится, как он комментирует – эмоциональность, подача, знание материала. На MEGOGO хорошие ребята, но, к сожалению, я не знаю их фамилий", – резюмировал Сидорчук.

Отношения Динамо и каналов "Футбол 1/2/3"

Долгое время отношения между Динамо и каналами "Футбол 1/2/3" были "натянутыми". В частности, футболисты и тренеры не появлялись на комментарии после матчей, где официальным транслятором были именно "Футбол 1/2/3".

Исключением были только поединки Лиге чемпионов и Лиге Европы, где транслятором также были "Футбол 1/2/3". Там представители Динамо были вынуждены давать комментарии, ведь рисковали получить штраф от УЕФА.

Конфликту Динамо и каналов предшествовали разные причины. Например, эксперт каналов Сергей Морозов в свое время назвал Андрея Ярмоленко "футбольным быдлом". Публичных извинений от эксперта не было, хотя Морозов заявил, что извинился перед Андреем.

Из последних конфликтов можно вспомнить перепалку президента Динамо Игоря Суркиса и директора каналов "Футбол 1/2/3" Александра Денисова. Последний заявил, что Суркис хочет вернуть в Динамо Евгения Красникова.

После этого Суркис опроверг слова Денисова и призвал каналы "Футбол 1/2/3" "перестать заниматься дезинформацией". Денисов заверил, что готов ответить за свои слова.