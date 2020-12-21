Футболіст Динамо Сергій Сидорчук розкритикував коментаторів телеканалів "Футбол 1/2/3". Капітан Динамо зізнався, що не може дивитися зі звуком матчі чемпіонату України на цих каналах.

Нічого корисного в цьому не знаходжу

В інтерв'ю журналу Футбол Сергій Сидорчук сказав, що не може дивитися матчі на цих каналах через некомпетентність коментаторів. Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.

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Футболіст Динамо зізнався, що немає нічого корисного під час трансляцій матчів на каналах "Футбол 1/2/3".

Я не дивлюся український чемпіонат на каналах "Футбол" зі звуком. Ось просто не можу через таку некомпетентність. Чесно, не розумію, можливо, для простих людей, які не пов'язані зі спортом, вони говорять гарні речі, але я нічого корисного в цьому не знаходжу,

– сказав Сидорчук.

Він додав, що єдиний коментатор, який йому подобається на каналах "Футбол 1/2/3" – це Віктор Вацко.

"Мені подобається, як він коментує – емоційність, подача, знання матеріалу. На MEGOGO хороші хлопці, але, на жаль, я не знаю їхніх прізвищ", – резюмував Сидорчук.

Відносини Динамо та каналів "Футбол 1/2/3"

Тривалий час відносини між представники Динамо та каналами "Футбол 1/2/3" були "натягнутими". Зокрема, футболісти та тренери не з'являлися на коментарі після матчів, де офіційним транслятором були саме "Футбол 1/2/3".

Винятком були тільки поєдинки Лізі чемпіонів та Лізі Європи, де транслятором також були "Футбол 1/2/3". Там представники Динамо були вимушені давати коментарі, адже ризикували отримати штраф від УЄФА.

Конфлікту Динамо та каналів передували різні причини. Наприклад, експерт каналів Сергій Морозов свого часу назвав Андрія Ярмоленка "футбольним бидлом". Публічних вибачень від експерта не було, хоча Морозов заявив, що перепросив в Андрія.

З останніх конфліктів можна згадати перепалку президента Динамо Ігоря Суркіса та директора каналів "Футбол 1/2/3" Олександра Денисова. Останній заявив, що Суркіс хоче повернути у Динамо Євгена Краснікова.

Після цього Суркіс спростував слова Денисова та закликав канали "Футбол 1/2/3" "перестати займатися дезінформацією". Денисов запевнив, що готовий відповісти за свої слова.