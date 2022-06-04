Теннисист покину пределы корта в тележке
Теннисисты провели два сверхсложных сета друг против друга: в первом Надаль сделал камбек со счета 2:6 и одержал победу, пишет 24 канал.
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Второй сет между Зверевым и Надалем тоже дошел до тай-брейка. По итогам 12 гейма счет был 6:6, и теннисисты начали определить победителя в тай-брейке.
Однако сыграть тай-брейк звездным теннисистам не удалось. Именно из-за тяжелой травмы Зверева.
Как немец получил травму
Зверева травмировался на старте тай-брейка. После продолжительного розыгрыша Надаль отбил мяч в правую от немецкого теннисиста часть корта.
Зверев сделал несколько лет для того, чтобы достать мяч. Во время удара немецкого теннисиста он неудачно встал на опорную ногу, в результате чего серьезно подвернул голеностоп.
Видео досадного травмирования
Зверев кричал от боли и не мог подняться на ноги. К немецкому теннисисту сразу прибежали врачи, чтобы выяснить его состояние. Также к Звереву подошел Надаль. Испанец склонился над соперником, когда ему оказывали помощь медики.
Немец смог покинуть пределы корта только благодаря посторонней помощи – его вывезли на коляске.
Игрок не смог самостоятельно покинуть корт / Скриншот по трансляции
Зверев впоследствии вернулся на костылях, чтобы поблагодарить арбитру на вышке, болельщикам и Надалю за игру.
Видео момента
А затем покинул пределы корта под овации трибун.
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Испанский теннисист прокомментировал травмирование Зверева.
Не думаю, что Зверев травмировался из-за покрытия. На почве проблема всегда одна и та же. Но не следует из этого раздувать историю. Корт не был плохим, это просто несчастный случай. Такое иногда случается на всех поверхностях,
– сказал Надаль.
Что известно о теннисистах
- У немца была возможность стать первой ракеткой мира в случае победы на Роллан Гаррос-2022.
- Зверев ни разу не выигрывал турнир серии Большого шлема. И только однажды проходил в финал – в 2020 году на US Open.
- Для Надаля это 14 финал Ролан Гаррос. В решающей игре он сыграет против норвежца Каспера Рууда.