Теннисист покину пределы корта в тележке

Теннисисты провели два сверхсложных сета друг против друга: в первом Надаль сделал камбек со счета 2:6 и одержал победу, пишет 24 канал.

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Второй сет между Зверевым и Надалем тоже дошел до тай-брейка. По итогам 12 гейма счет был 6:6, и теннисисты начали определить победителя в тай-брейке.

Однако сыграть тай-брейк звездным теннисистам не удалось. Именно из-за тяжелой травмы Зверева.

Как немец получил травму

Зверева травмировался на старте тай-брейка. После продолжительного розыгрыша Надаль отбил мяч в правую от немецкого теннисиста часть корта.

Зверев сделал несколько лет для того, чтобы достать мяч. Во время удара немецкого теннисиста он неудачно встал на опорную ногу, в результате чего серьезно подвернул голеностоп.

Видео досадного травмирования

Зверев кричал от боли и не мог подняться на ноги. К немецкому теннисисту сразу прибежали врачи, чтобы выяснить его состояние. Также к Звереву подошел Надаль. Испанец склонился над соперником, когда ему оказывали помощь медики.

Немец смог покинуть пределы корта только благодаря посторонней помощи – его вывезли на коляске.



Игрок не смог самостоятельно покинуть корт / Скриншот по трансляции

Зверев впоследствии вернулся на костылях, чтобы поблагодарить арбитру на вышке, болельщикам и Надалю за игру.

Видео момента

А затем покинул пределы корта под овации трибун.

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Испанский теннисист прокомментировал травмирование Зверева.

Не думаю, что Зверев травмировался из-за покрытия. На почве проблема всегда одна и та же. Но не следует из этого раздувать историю. Корт не был плохим, это просто несчастный случай. Такое иногда случается на всех поверхностях,

– сказал Надаль.

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