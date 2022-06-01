Новак Джокович (Сербия) – Рафаэль Надаль (Испания) – 2:6, 6:4, 2:6, 6:7 (4)

Четвертьфинал длился 4 часа 12 минут и закончился со счетом 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 в пользу Надаля. Это был 59-й матч между теннисистами, пишет 24 канал.

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Счет личных встреч стал 30:29 в пользу серба. На Ролан Гаррос Надаль теперь ведет 8:2.

Упрямое противостояние началось с первых геймов. Новак имел проблемы с первой подачей и небольшое количество ошибок, поэтому испанец сразу же сделал брейк. И дальше удерживал это преимущество, легко приняв первую партию.

На старте второй партии Надаль сделал два брейка и повел 3:0. Потом все резко изменилось: Джокович совершил один брейк, тогда защитил свою подачу и постепенно вернулся в игру, сделав еще один брейк. Четвертый сет длился 88 минут и выиграл серб – 6:4.

В третьем сете снова преимущество по Надалю – 6:2. А вот в четвертой партии Новак Джокович впервые сделал быстрый брейк, наконец повел со счетом 5:2, подавал на сет и имел два сетбола, но не реализовал их.

Надаль перевел сет на тайбрейк, в котором повел 6:1 и с четвертого матчбола закрыл эту игру – 7:6 в четвертой партии.

Эмоции испанского теннисиста: видео

Обратите внимание! Испанец в рекордный 15-й раз вышел в полуфинал Ролан Гаррос. Надаль только однажды не взял титул, дойдя до 1/2 финала – в 2021 году он проиграл Джоковичу.

Надаль вышел в полуфинал Большого шлема в 37-й раз. Больше всего у Джоковича (42) и Роджера Федерера (46).

В полуфинале Ролан Гаррос Надалю будет противостоять немец Александр Зверев, который в 1/4 финала обыграл испанца Карлоса Алькараса 6:4, 6:4, 4:6, 7:6.

Что сказал Надаль после победы

Рафаэль Надаль прокомментировал победу над Новаком Джоковичем. Он подчеркнул, что каждый матч против серба особенный.

У нас с Новаком очень богатая история. Мы разделили многие важные моменты. Поэтому каждый матч против Новака – особенный. После матча на меня обрушились эмоции, потому что последние 3,5 месяца были непростыми. Но я больше не хочу говорить обо всем, что пережил, потому что мне нужно идти дальше. Но, конечно, последние три месяца были не очень веселыми. Поэтому победа получилась особенной,

– сказал испанец.