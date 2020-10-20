Первый серьезный экзамен после перехода в супертяжелый вес Александр Усик (17-0, 13 КО) сдаст 31 октября в Великобритании – в этот день украинцу будет противостоять бывший соперник Виталия Кличко и Тайсона Фьюри Дерек Чисора (32-9, 23 КО).

Украинский боксер в инстаграме опубликовал видео с мотивирующими словами накануне боя против Дерека Чисоры.

К слову: Промоутер Усика – в перепалке с журналистом: что ты вообще знаешь об Украине

"Слова, которые мотивируют", – подписан пост.

Усик – Чисора: что известно о бое

Поединок должен был состояться еще 23 мая в Лондоне. И из-за пандемии COVID-19 бой перенесли на неопределенный срок.

Известно, что встреча боксеров должна пройти 31 октября.

Отсутствие болельщиков может негативно повлиять на гонорары боксеров. Таким образом, команды Усика и Чисоры пока решают, стоит ли проводить бой без зрителей.