Перший серйозний іспит після переходу в суперважку вагу Олександр Усик (17-0, 13 КО) здасть 31 жовтня у Великобританії – в цей день українцеві протистоятиме колишній суперник Віталія Кличка і Тайсона Ф'юрі Дерек Чісора (32-9, 23 КО).

Український боксер в інстаграмі опублікував відео з мотивуючими словами напередодні бою проти Дерека Чісори.

До слова: Промоутер Усика – в перепалці з журналістом: Та що ти взагалі знаєш про Україну

"Слова, який мотивують", – підписаний пост.

Усик – Чісора: що відомо про бій

Поєдинок мав відбутися ще 23 травня у Лондоні. Та через пандемію COVID-19 бій перенесли на невизначений термін.

Наразі відомо, що зустріч боксерів має пройти 31 жовтня.

Відсутність вболівальників може негативно вплинути на гонорари боксерів. Таким чином, команди Усика та Чісори наразі вирішують, чи варто проводити бій без глядачів.