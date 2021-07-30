Усталость дала о себе знать

Элина Свитолина смогла взять в Маркеты Вондроушовой всего четыре гейма за всю игру. 26-летняя теннисистка из Украины назвала причину поражения. Украинка осталась разочарованной реализацией моментов, хотя физически была в хороших кондициях.

Как это было Борьбы за "золото" не будет: Свитолина проиграла Вондроушовий в 1/2 финала Олимпиады

Шестая ракетка мира не снимает с себя ответственности за результат. В первом сете у украинки было много моментов, чтобы завершить партию победой. После таких неиспользованных шансов в игру больше включилась чешская теннисистка.

Об этом отметила и сама Элина: "В начале поединка у меня были шансы, но я не смогла их реализовать, после чего Вондроушова начала лучше играть, раскованнее. На линии у меня не очень получалось то, что я хотела".

Уже во второй партии Свитолина просела физически. Длительные по времени предыдущие поединки вылезли боком для украинки. Элина во второй партии смогла выиграть лишь один гейм.

Противостоять Вондроушовой не удалось, а дальше я начала чувствовать усталость. Мало что получалось,

– отметила украинская теннисистка.

Интересно! Все поединки Свитолиной на Олимпиаде в Токио длились более 2,5 часа. Все кроме четвертьфинала против итальянки Камилы Джорджи. Поединок длился 1 час 32 минуты. Элина впервые на японской земле завершила матч в двух сетах.

Свитолина не утратила шанс на медаль

Первая ракетка Украины не смогла пробиться в финал Олимпийских игр, но еще проведет одну игру, где будет бороться за медаль. В бронзовом финале Элина сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Следующая соперница украинки в ​​полуфинале проиграла швейцарке Белинде Бенчич.

Матч за "бронзу" состоится в субботу, 31 июля, в 06:00 по киевскому времени. За звание олимпийской чемпионки в этот же день сыграют Маркета Вондроушова и Белинда Бенчич.