Не разрешим России уничтожить Украину, – титулованная легкоатлетка Левченко
Источник:инстаграмм Юлии Левченко
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко активно показывает реалии войны в Украине. Спортсменка рассказала о трудностях, с которыми столкнулась во время боевых действий.
Левченко: Сейчас не время для розовых очков
24-летняя прыгунья в высоту продолжает активно выражать свою патриотическую позицию Юлия Левченко не раз обращалась к россиянам, которые слепо верят в "спецоперацию" Владимира Путина.
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На своей странице в инстаграмме легкоатлетка заверила, что пора бороться за свободу родной страны. Украинский народ не должен разрешить рашистам уничтожить страну.
Друзья, как и все нормальные люди, против войны. Но нашей стране нужно защищать себя. За право нормально жить. Уже случилось столько горя. Так не должно быть. Сейчас много новостей о войне. Я понимаю, что морально это давит. Но такова реальность. И сейчас не время для розовых очков. Мы все хотим мира. Но мы не хотим и не позволим России уничтожить Украину как страну,
– написала Левченко.
Отметим, что после начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины легкоатлетки приняли участие в чемпионате мира в помещении в сербском Белграде. К сожалению, среди участниц в прыжках в высоту не было Левченко.
- Напомним, что из Сербии украинки привезли две награды. Ярослава Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту. Также в этом виде программы выступала Ирина Геращенко, занявшая 5-е место.
- Марина Бех-Романчук в неприсущем для нее тройном прыжке стала второй. Могла уроженка Хмельницкого завоевать и медаль в коронных прыжках в длину, но миллиметровый замок и новые правила не позволили этого сделать