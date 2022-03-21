"В следующий раз я добьюсь своего"

В последний день чемпионата мира по легкой атлетике в помещении Бех-Романчук соревновалась сразу в двух дисциплинах. Однако "серебро" она получила только в тройном прыжке.

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Но у Марины могло быть две награды. После медали в тройном прыжке украинская легкоатлетка соревновалась в вечерней сессии в профильной для себя дисциплине – прыжках в длину.

Украинка заняла итоговое шестое место, но могла финишировать в топ-3. Бех-Романчук совершила пятый скачок, который не засчитали из-за минимального заступления.

Решение судей Марина прокомментировала в своем инстаграме.



"Заступ" Марины на турнире / Скриншот с трансляции

Спасибо всем за приветствие и поддержку. Должны были быть две медали для моей страны. Но новые правила и судьи решили совсем иначе. Но я благодарю Бога и всех причастных за этот день и за эту медаль. В следующий раз я добьюсь своего,

– написала спортсменка.

В целом, Украина получила две награды на чемпионате мира в Сербии. Первую награду завоевала Ярослава Магучих. Она стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту в помещении.