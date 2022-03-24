Левченко: Сейчас не время для розовых очков

24-летняя прыгунья в высоту продолжает активно выражать свою патриотическую позицию Юлия Левченко не раз обращалась к россиянам, которые слепо верят в "спецоперацию" Владимира Путина.

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На своей странице в инстаграмме легкоатлетка заверила, что пора бороться за свободу родной страны. Украинский народ не должен разрешить рашистам уничтожить страну.

Друзья, как и все нормальные люди, против войны. Но нашей стране нужно защищать себя. За право нормально жить. Уже случилось столько горя. Так не должно быть. Сейчас много новостей о войне. Я понимаю, что морально это давит. Но такова реальность. И сейчас не время для розовых очков. Мы все хотим мира. Но мы не хотим и не позволим России уничтожить Украину как страну,

– написала Левченко.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины легкоатлетки приняли участие в чемпионате мира в помещении в сербском Белграде. К сожалению, среди участниц в прыжках в высоту не было Левченко.