Не простят поражения от Динамо Загреб: Тухеля уволили с должности главного тренера Челси

Во вторник, 6 сентября, Челси в первом туре Лиги чемпионов на выезде проиграл Динамо Загреб – 0:1. Единственный гол в матче был забит в начале первого тайма – отличился Мислав Оршич.

Челси уволил Тухеля

Сенсационное поражение не прошло бесследно. В клубе сообщили об увольнении главного тренера Томаса Тухеля.

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Также уволили помощников 49-летнего немца.

Тухель возглавил лондонский клуб в начале 2021 года, выиграл с командой Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. Под руководством немецкого специалиста Челси провел 100 матчей, где одержал 62 победы, 19 ничьих и 19 раз уступил.

В АПЛ лондонцы стартовали с трех побед, ничьей и двух поражений. С 10 очками в активе команда расположилась на 6 месте.

Пока ищут замену Тухелю, команду, вероятно, будет тренировать ассистент Энтони Барри. Фаворитом на место Тухеля является главный тренер Брайтона Грэм Поттер, под руководством которого в 6 турах АПЛ команда набрала 13 очков и идет четвертой.

Также Челси может попытаться провести переговоры с Маурисио Почеттино и находящимися сейчас без работы Зинедином Зиданом. Кроме этого, может рассматриваться кандидатура главного тренера Бенфики Рогера Шмидта.

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