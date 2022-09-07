Челсі звільнив Тухеля
Сенсаційна поразка не минула безслідно. У клубі повідомили про звільнення головного тренера Томаса Тухеля.
Варте уваги Результати матчів Ліги чемпіонів 6 вересня та відео голів
Також звільнили помічників 49-річного німця.
Тухель очолив лондонський клуб на початку 2021 року, виграв з командою Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу. Під керівництвом німецького фахівця Челсі провів 100 матчів, де здобув 62 перемоги, 19 нічиїх та 19 разів поступився.
В АПЛ лондонці стартували з трьох перемог, нічиєї та двох поразок. З 10 очками в активі команда розташувалася на 6-му місці.
Поки шукають заміну Тухелю, команду, ймовірно, тренуватиме асистент Ентоні Баррі. Фаворитом на місце Тухеля є головний тренер Брайтона Грем Поттер, під керівництвом якого в 6 турах АПЛ команда набрала 13 очок та йде четвертою.
Також Челсі може спробувати провести переговори з Маурісіо Почеттіно та Зінедіном Зіданом, які зараз знаходяться без роботи. Крім цього, може розглядатися кандидатура головного тренера Бенфіки Рогера Шмідта.
Без тренера лишився і Лейпциг
- РБ Лейпциг після поразки Шахтарю в Лізі чемпіонів повідомив про дострокове припинення співпраці з головним тренером команди Доменіко Тедеско.
- Німці зазнали розгромної поразки від "гірників" – 1:4.