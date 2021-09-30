У Лестера проблемы

24-летний центральный нападающий не поможет команде в игре второго тура группы Лиги Европы. Келечи Ихеаначо развернули на границе и указали на дверь.

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Накануне матча с Легией "лисы" прилетели в столицу Польши, где сыграют против Легии. Ихеаначо побывал в Варшаве только в местном аэропорту. Футболиста не пропустили на границе из-за бумажных разногласий. На таможне выплыло, что у форварда проблемы с документами, которые не соответствуют его паспорту.

Игрок вынужденно улетел обратно в Великобританию. Тренер Лестера уже прокомментировал скандальную ситуацию. По его словам, у футболиста не была полная документация.

Тренерский штаб рассчитывал включить Ихеаначо в стартовый состав команды. Теперь Брендану Роджерсу придется "поломать голову", чтобы найти ему достойную замену: "обидно, ведь он должен был быть в составе. Эту ситуацию мы более подробно рассмотрим, когда вернемся в Лестер".

В новом сезоне Ихеаначо сыграл за "лис" 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал такое же количество результативных передач.

Матч Лиги Европы Легия-Лестер состоится 30 сентября. Стартовый свисток в Варшаве прозвучит в 19: 45.