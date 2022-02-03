"Не привык пропускать": почему Усик не сыграет на позиции голкипера

Александр Усик временно сменит боксерские перчатки на футбольную форму и бутсы. Чемпион мира дебютирует в футболе за клуб Полесья.

Лапин: он терпелив

Непобедимый украинский боксер пополнил клуб из Первой лиги Украины. Александр Усик уже успел провести с командой несколько тренировок на зарубежном тренировочном сборе.

Интересно Бывший чемпион мира по боксу готов сыграть против Усика в футбол

Боксер дебютирует в футболе на турнире Winter Cup, который состоится в Турции. Директор промоутерской компании Usyk 17 Promotions Сергей Лапин рассказал о физической форме боксера и раскрыл позицию, которую точно не займет на футбольном поле.

. Усик уже имеет опыт в футболе. В детстве Александр выступал за юношескую команду Таврии из Симферополя.

По его словам, чемпион мира выдерживает все нагрузки, которые дает тренерский штаб житомирского клуба. Лапин заверил, что благодаря хорошей форме Усик выдержит на футбольном поле не только 90 минут, но и дополнительные таймы и серию пенальти.

Он терпелив. Будет готов к дополнительному времени и к пенальти. Если смотреть со стороны безопасности, ему, конечно, не рекомендуется играть весь матч. Все же у него впереди серьезные боксерские поединки,

– ответил Лапин.

Инициатором дебюта стал президент Полесья

Усик не будет рисковать здоровьем. Не нужно ждать от Александра серьезной борьбы на поле и столкновений. Ведь впереди у боксера чемпионские поединки. Директор промоутерской компании пошутил, что боксер будет помогать себе разве что руками, ведь он довольно габаритный футболист.

Почему Усик решил провести межсезонье в футболе? Инициатором такого предложения стал президент Полесья Геннадий Буткевич. Александр с радостью принял такое приглашение. Боксер всегда мечтал сыграть за профессиональную взрослую команду.

Позиция не для Усика

Пока еще неизвестно, на какой позиции выйдет Усик. На юношеском уровне Александр выступал на левом фланге полузащиты. Уж точно известна позиция, на которой боксер точно не сыграет. Боксер не станет в рамку ворот Полесья.

Точно не поставят. Он не привык пропускать,

– добавил Лапин.

Дебют Усика в футболе